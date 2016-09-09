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时事要闻 | 2016年 9月 9日 星期五 12:54 BJT

美国承诺与日本等国密切合作 向朝鲜施压--助理国务卿

路透东京9月9日 - 美国助理国务卿罗素周五称，承诺与日本、中国、俄罗斯和韩国密切合作，对朝鲜强力施压。此前朝鲜进行了第五次核试验。

“事实是，朝鲜违反国际法并威胁地区稳定的、非常严重的挑衅行为，有加速的模式，”罗素在与日本外务大臣岸田文雄会面之前对记者说。(完)

(编译 艾茂林; 审校 李春喜)

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