朝鲜半岛局势紧张 开城工业园照常运营

尽管朝鲜撕毁朝韩停战协议，切断与韩国的人道主义热线电话，但韩国在朝鲜境内经营的开城(Kaesong)工业园仍在照常全面运营。开城工业园共有123家韩国企业，主要生产服装、鞋类、家庭用品等产品，园区有逾5万的朝方工人，去年对韩国的出口额超过10亿美元。路透