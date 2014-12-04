金正恩妹妹或赴韩国出席民间交流活动

路透首尔12月4日（记者 Ju-min Park） - 韩国一民间商业团体周四称，朝鲜已经表示愿派其领导人金正恩的妹妹金与正前往韩国出席计划明年初举行的一项联合美食节活动。

该团体的一位官员称，参加该活动的朝鲜劳动党官员名单中包括了金与正的名字。该团体是这项美食节活动的主办单位。

据信金与正现年27岁，朝鲜官媒上周在报导中称她为劳动党高官。

“我们已经收到了出席名单，上面有（金与正），”该团体的Dongbang Young-man对路透称。

Dongbang Young-man还称，该团体正在就计划进行的美食节活动与韩国政府进行磋商。

韩国统一部被问及这项活动时没有立即置评。2010年韩国“天安”号海军舰艇遇袭沉没事件后，朝韩两国之间的大多数民间交流活动暂停。

如果金与正届时前往韩国出席此次活动，将会是朝韩分裂60多年来金氏家族直系亲属首次访问韩国。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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