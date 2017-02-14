韩媒称朝鲜领导人金正恩的哥哥于马来西亚遇害身亡

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透首尔/吉隆坡2月14日 - 韩国联合通讯社及其他韩国媒体周二引述消息来源报道，朝鲜领导人金正恩同父异母的哥哥金正男已于马来西亚遇害身亡。
韩联社引述一名韩国政府消息人士指出，金正男于周一上午在马来西亚遭到杀害。其并未提供更多细节。
此外，TV Chosun引述多名韩国政府消息人士报道，金正男是在吉隆坡国际机场被两名女性毒杀；据信这两名为朝鲜的女特工。(完)
(编译 龚芳; 审校 张明钧)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)