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时事要闻 | 2017年 2月 14日 星期二 20:21 BJT

韩媒称朝鲜领导人金正恩的哥哥于马来西亚遇害身亡

路透首尔/吉隆坡2月14日 - 韩国联合通讯社及其他韩国媒体周二引述消息来源报道，朝鲜领导人金正恩同父异母的哥哥金正男已于马来西亚遇害身亡。

韩联社引述一名韩国政府消息人士指出，金正男于周一上午在马来西亚遭到杀害。其并未提供更多细节。

此外，TV Chosun引述多名韩国政府消息人士报道，金正男是在吉隆坡国际机场被两名女性毒杀；据信这两名为朝鲜的女特工。(完)

(编译 龚芳; 审校 张明钧)
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