综述：马来西亚拘留一名涉嫌与金正恩长兄遇害有关的女性

路透首尔/吉隆坡2月15日 - 马来西亚警方周三拘押一名持越南旅行证件的女性，并表示在寻找另外“几名”疑与朝鲜领导人金正恩长兄金正男遇害有关的外国嫌疑人。

韩国国会议员稍早援引其情报机构称，怀疑金正男是被两名朝鲜女特工杀害。美国政府消息人士也表示，他们认为朝鲜暗杀者应为此事负责。

三名马来西亚政府消息人士对路透称，朝鲜官员周三花费数小时时间劝说马来西亚不要对金正男进行尸检。

这些消息人士并称，马来西亚当局拒绝了这个要求，但尚未决定最终是否将遗体交给朝鲜。

马来西亚警方表示，金正男周一早晨在吉隆坡国际机场出境大厅遭到暗杀，在送医途中不治身亡。金正男身形壮硕、性格外向，是朝鲜前领导人金正日的长子。

警方声明表示，机场拘捕的这名女子是通过监控录像识别出来的，被捕时为独自一人。

媒体稍早公布一份影像粗糙的监控录像，可以看出一名身穿白色衬衫的年轻女性，胸前印着“LOL”英文字母。

警方称，女子随身文件显示其姓名为Doan Thi Huong，1998年5月出生于越南南定。

“警方正在追查的其他几人皆为外籍身分，”副督察长Noor Rashid Ibrahim对路透表示，不过他拒绝透漏这些人的国籍或性别。

**“无处藏身”**

首尔的议员们表示，韩国情报机构相信金正男是被毒死的。

韩国情报机构告诉他们，金正恩曾下达“长期命令”要暗杀金正男，2012年时曾有次行动失败。

“死因高度怀疑是受到施毒攻击。“听取情报机构简报的韩国议员Kim Byung-kee说。

马来西亚媒体报导指出，两名女特工对金正男脸部泼化学药品。路透无法独立证实该细节。

朝鲜媒体没有提及金正男之死。

中国外交部发言人表示中方也注意到媒体有关报导，目前正在密切关注事件的发展。(完)