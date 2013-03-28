金正恩命令火箭部队作好攻击美军基地准备--朝中社

路透首尔3月29日 - 朝鲜领导人金正恩在周五的紧急会议上，命令该国的火箭部队作好攻击在韩国和太平洋的美军基地的准备。此前美国派遣隐形轰炸机飞抵朝鲜半岛上空，以展示其军事力量。

朝鲜中央通讯社称，金正恩在与高级将领举行的午夜会议上签署上述命令，并且“考虑到目前的局势，认为与美帝国主义者进行清算的时刻已经到了。”

“他最终签署让朝鲜人民军的战略火箭部队作好技术准备的计划，命令他们作好开火准备，以便在任何时候都能打击到美国本土，以及在太平洋地区的美军基地，包括在夏威夷、关岛和韩国。”(完)

(编译 徐文焰；审校 郑茵)

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