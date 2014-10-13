朝鲜官方报纸刊登金正恩手拄拐杖的照片

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透首尔10月14日 - 北韩(朝鲜)官方报纸《劳动新闻》周二刊登了几张该国领导人金正恩手拄拐杖站立的照片，同日朝鲜中央通讯社也对金正恩40多天以来的首次公开活动进行了报导。
金正恩在照片中面带微笑挥手示意，与随行人员站在新落成的一个居民小区中，身着标志性的深色系扣套装，还拄着一根黑色手杖。(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：