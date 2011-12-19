金正日逝世 金正恩料接班但存变数

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
* 朝鲜最高领导人金正日逝世,享年69岁
* 其子金正恩料接班,但变数仍存
* 韩国军方进入戒备状态,但总统李明博要求冷静
* 李明博与美国总统奥巴马通话,但细节未知
* 日本和韩国将举行会晤
* 韩国金融市场下滑
记者 David Chance/Jack Kim; 编译 王洋/田建华/丁琦/肖群英
路透首尔12月19日电---朝鲜官方媒体周一报导称,最高领导人金正日在乘列车实地考察的途中因心脏病发逝世.该则消息引发了对该国政权及其核武计划的担忧.
朝鲜官方媒体播音员身着黑衣挥泪宣布,现年69岁的金正日因身心过劳,在"实地考察指导"途中去世.
朝鲜中央通讯社并称,金正恩是其父亲金正日的"伟大继承人",并赞扬其为"我们党、军队和人们的杰出领导者."金正恩是金正日最小的儿子.
外界对金正恩知之甚少.据信其目前尚不到三十岁.2010年,金正恩在政军两界被委以重任.
朝鲜中央通讯社称,金正日逝世时间为上周六当地时间上午8:30(周五 2330GMT),逝世原因是"急性心肌梗死并伴之以严重心原性休克".金正日2008年时曾患中风,不过此後似乎恢复良好.
韩国命令部队和所有政府工作人员进入紧急戒备状态,不过韩国国防部称当前没有朝鲜部队异常移动的迹象,另外韩国总统李明博呼吁公民保持正常生活秩序.
李明博与美国总统奥巴马通了电话,美国是保障韩国安全的主要力量.另外韩国还定於今日稍晚和日本官员会谈.
"今晚以前,如果有人问你,朝鲜政权崩溃最可能发生在什麽样的情况下?答案肯定是:金正日突然去世.那麽我想,现在就是这样的情况了,不过我们不知道结果会如何."华盛顿国际战略研究中心朝鲜问题专家车胜利(Victor Cha)称.
白宫表示奥巴马总统已经知晓金正日死讯,另外白宫将密切关注事态发展并与韩国和日本保持联系.
白宫新闻秘书表示,美国致力於维护朝鲜半岛的稳定以及保护盟友.
日本政府发言人称,日本首相野田佳彦在特别安全会议上要求各大臣为突发事件做准备,包括边界事务.
中国尚未作出评论.
金正恩在金正日治丧委员会的一长串官员名单中排名居首,表明他将成为该委员会的领导人,这是金正恩已成为接班人的重要信号.
但由於年仅20多岁的金正恩几乎没有掌权的准备时间,其能树立多高的威信仍存在很多变数.
"金正恩尚未正式成为接班人,但时局将朝着金正恩成为领导人的方向发展,"韩国统一研究院的Chung Young-Tae表示,"朝鲜有很大可能发生权力斗争."
"军方可能会支持金正恩,"他并称,"目前可能会对民众实施控制,以避免在此动荡时刻,社会陷入混乱状态."
**未曾受过挑战的领导人**
金正日的妹妹和妹夫也已被委以军政要职,从而形成有力的三人统治集团,准备接管二战以後一直统治朝鲜的家族王朝.
专家表示,金正恩拥有智慧和领导才能,可使其胜任金正日的接班人.还有报导称,金正恩还具有冷峻的个性特征,这将是统治国家所需要的.
金正日的葬礼将於12月28日举行.对於他的去世,朝鲜国内可能会有一波强烈的感情宣泄.
但在首尔街头,韩国民众对金正日去世消息的反应落差很大,有人漠不关心,有人欢欣鼓舞.朝鲜曾扬言要将韩国首都变成一片"火海".
"整个地球都应为之庆祝,就像过圣诞节一样,"58岁的牧师Kim Ok-tae表示.
"我根本不害怕.我认为朝鲜不会发动意外袭击."
金正日是社会主义国家朝鲜无可争辩的领导人,但在他执政的17年间,朝鲜经济陷入严重贫困,他还发展核武器计划,并发射针对邻国日本和韩国的导弹,触怒全世界.
朝鲜曾在2006年试爆一枚核弹,2009年5月再度试验,该国被视作亚洲地区安全的最大威胁.
一直守口如瓶的朝鲜在2010年宣称拥有一座铀浓缩设施,成为其 计划之外第二条制造原子弹的途径.
前述专家车胜利说道,中国、美国和韩国之间的沟通至关重要.
"因为说到朝鲜局势不稳定的问题时,他们是三个重要国家.中国一直不愿就此举行任何磋商,"他并称.
"目前局势的确需要三方进行磋商.观察中国将愿意在多大程度上开展磋商,会有点意思."
朝鲜一再威胁将推翻韩国总统李明博的政府,李明博在2008年2月执政伊始,终止了对朝鲜长达10年的自由流动援助.
朝鲜还常常用对外采取挑衅行动的方式来应对国内压力.
"常常在类似现在的非常时期,朝鲜会采取一些行动来表明它仍能自力更生且十分强大,仍是一个构成威胁的国家,"Global Risks consultancy地区主管Dane Chamorro指出.
"他们可能会进行导弹试射,或展开某种形式的侵略或冲突."
金正日在朝鲜国内被称为"敬爱的领袖",1994年在他父亲,朝鲜开国元首和伟大领袖金日成去世後接过政权.
朝鲜和韩国的紧张关系在2010年达到约20年来的顶峰,当时朝鲜半岛发生的两次袭击导致50名韩国人死亡,但迫于中国和美国的压力,两国关系在今年已得到改善.(完)
--编译 王洋/田建华/丁琦/肖群英;审校 程琳/郑茵/白云
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