金正恩称核武是朝鲜繁荣的保障

朝中社周二刊出朝鲜领导人金正恩周日的一篇演讲全文，金正恩表示，朝鲜的核子武器是对潜在入侵者的威慑，也是朝鲜繁荣的基础。他的演说内容似乎在强调重点转移至经济发展，并指责美国企图将朝鲜卷入军备竞赛，以阻碍其改善经济。图为金正恩。路透