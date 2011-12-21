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时事要闻 | 2011年 12月 21日 星期三 15:13 BJT

金正日去世後朝鲜将实行集体领导--消息人士

路透北京12月21日电---据一位接近平壤和北京的消息人士透露,朝鲜领导人金正日去世後,新一代年轻领袖将与其一名长辈和军方分享权力,国家体制从强人独裁转向集体领导.(完)

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