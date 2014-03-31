朝鲜开始在西海岸进行实弹炮击演习--媒体（更新版）

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路透首尔3月31日 -韩国媒体周一报导，朝鲜已经开始在西部海域举行实弹演习，数小时前朝鲜针对与韩国有争议边境附近的西海岸近海发布禁航警告。

韩国联合通讯社报导，已经有炮弹落入韩国在朝鲜半岛西部海域一有人居住的小岛以北海域，但尚不清楚是否落在韩国海域。

韩国军方称，在朝鲜发射的炮弹落入韩国水域后，韩国军方予以还击。(完)

(翻译 张荻； 审校 屈桂娟)

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