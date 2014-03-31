朝鲜开始在西海岸进行实弹炮击演习--媒体（更新版）

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
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路透首尔3月31日 -韩国媒体周一报导，朝鲜已经开始在西部海域举行实弹演习，数小时前朝鲜针对与韩国有争议边境附近的西海岸近海发布禁航警告。
韩国联合通讯社报导，已经有炮弹落入韩国在朝鲜半岛西部海域一有人居住的小岛以北海域，但尚不清楚是否落在韩国海域。
韩国军方称，在朝鲜发射的炮弹落入韩国水域后，韩国军方予以还击。(完)
(翻译 张荻； 审校 屈桂娟)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
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