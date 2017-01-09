朝鲜称可在任何时间试射洲际弹道导弹--朝中社

路透首尔1月8日 - 朝鲜周日宣称，可在领导人金正恩指定的任何时间、任何地点试射洲际弹道导弹，并将其武器发展计划归咎于美国的敌对政策。

金正恩曾于1月1日称，朝鲜试射洲际弹道导弹的准备工作进入了最后阶段。

“将在朝鲜最高统帅部确定的任何时间和地点试射洲际弹道导弹，”朝鲜中央通讯社援引该国一位未具名外交部发言人的话称。

美国国防部发言人Ash Carter周日称，朝鲜的核武器以及弹道导弹计划对美国构成了“严重威胁”，美国准备击落朝鲜发射或试射的导弹。

专家称，虽然朝鲜试射洲际弹道导弹的准备工作进入最后阶段，但其尚需数年进行改进。

一旦技术成熟，朝鲜的洲际弹道导弹或将威胁到距朝鲜约9,000公里的美国本土。(完)