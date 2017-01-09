朝鲜称可在任何时间试射洲际弹道导弹--朝中社

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透首尔1月8日 - 朝鲜周日宣称，可在领导人金正恩指定的任何时间、任何地点试射洲际弹道导弹，并将其武器发展计划归咎于美国的敌对政策。
金正恩曾于1月1日称，朝鲜试射洲际弹道导弹的准备工作进入了最后阶段。
“将在朝鲜最高统帅部确定的任何时间和地点试射洲际弹道导弹，”朝鲜中央通讯社援引该国一位未具名外交部发言人的话称。
美国国防部发言人Ash Carter周日称，朝鲜的核武器以及弹道导弹计划对美国构成了“严重威胁”，美国准备击落朝鲜发射或试射的导弹。
专家称，虽然朝鲜试射洲际弹道导弹的准备工作进入最后阶段，但其尚需数年进行改进。
一旦技术成熟，朝鲜的洲际弹道导弹或将威胁到距朝鲜约9,000公里的美国本土。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)