朝鲜进行大规模实弹演习 美国潜艇造访韩国--报道

路透首尔4月25日 - 据媒体报道，朝鲜周二在人民军建军85周年当天进行了大规模实弹演习；随着围绕平壤核项目和导弹计划的担忧加剧，一艘美国潜艇停靠韩国港口以展示军力。

在美国密歇根号战舰(USS Michigan)造访韩国之际，美国一航母打击群正驶往朝鲜半岛海域，同时来自韩国、日本和美国的朝鲜核问题特使在东京会面，就朝鲜拒绝放弃核计划问题进行讨论。

最近几周外界越来越担心，朝鲜可能无视联合国制裁，很快再度进行核试验或导弹试射。

据韩联社报道称，朝鲜周二似乎在其东海岸城市元山附近部署了大量远程炮兵部队，进行大规模实弹演习。

报道援引不愿透露姓名的政府消息人士称，朝鲜领导人金正恩可能指挥这次实弹演习。

韩国国防部不能立即证实该报道。

韩国海军称，他们周二正在同美国海军驱逐舰在朝鲜半岛西部水域进行实弹演习，并会很快加入到正在驶往该地区的“卡尔·文森”号航母打击群。

美国派该航母打击群前往该地区，旨在警告朝鲜，并展示其与盟国团结一致。

日本内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上称，中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟周二将同日本外务省官员举行会谈。一位消息人士称，武大伟周三可能会与日本负责朝鲜事务的官员会面。(完)