朝鲜中远程导弹基地活动增加--韩国联合通讯社

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透首尔3月29日 - 韩国联合通讯社周五表示，韩国军方监测到，朝鲜中长程导弹基地的车辆和军队的活动增加。仅仅几个小时前，朝鲜领导人金正恩命令该国的火箭部队作好攻击美军基地的准备。
韩国联合通讯社援引军方消息人士报导，“刚刚侦查到朝鲜中远程导弹基地的车辆和士兵的活动大幅增加。”
“自2月26日以来，朝鲜导弹部队实际上就处于战备状态，所以存在开火的可能性。”
无法核实该报导的准确性。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。