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时事要闻 | 2013年 3月 29日 星期五 11:00 BJT

朝鲜中远程导弹基地活动增加--韩国联合通讯社

路透首尔3月29日 - 韩国联合通讯社周五表示，韩国军方监测到，朝鲜中长程导弹基地的车辆和军队的活动增加。仅仅几个小时前，朝鲜领导人金正恩命令该国的火箭部队作好攻击美军基地的准备。

韩国联合通讯社援引军方消息人士报导，“刚刚侦查到朝鲜中远程导弹基地的车辆和士兵的活动大幅增加。”

“自2月26日以来，朝鲜导弹部队实际上就处于战备状态，所以存在开火的可能性。”

无法核实该报导的准确性。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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