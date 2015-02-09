朝鲜从其东海岸发射五枚短程导弹

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透首尔2月8日 - 朝鲜周日从其东海岸发射了五枚短程导弹，在朝鲜与美国和韩国口水战升级之际，此举旨在显示朝鲜的军事力量。
韩国国防部一位官员称，这些导弹在飞行约200公里后落入海里。
朝鲜周日展示军事力量是纪念朝鲜人民军成立67周年。
近期朝鲜还试射了一枚新型反舰巡航导弹。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。