朝鲜试射一枚潜射弹道导弹--韩国军方

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透首尔8月24日 - 韩国军方周三称，朝鲜从其东部海域发射了一枚潜射弹道导弹。这是朝鲜无视联合国安理会决议进行的一系列活动中的最新一次导弹发射。
韩国联合参谋本部一名官员称，朝鲜于早上5:30左右在沿海城市新浦附近试射一枚导弹；卫星图像显示一座潜艇基地位于新浦。
两天前韩美两国开始在韩国进行年度联合军事演习，朝鲜指责军演是为入侵做准备，并威胁进行报复。
朝鲜1月进行了第四次核试验，并在2月发射一枚远程火箭，联合国加强对朝制裁。
今年朝鲜进行了数次不同的导弹发射。
最近朝鲜驻英国大使馆外交官太勇浩举家逃至韩国，导致朝鲜半岛紧张局势升级。(完)
(编译 王琛；审校 杜明霞)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。