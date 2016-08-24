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时事要闻 | 2016年 8月 24日 星期三 08:34 BJT

朝鲜试射一枚潜射弹道导弹--韩国军方

路透首尔8月24日 - 韩国军方周三称，朝鲜从其东部海域发射了一枚潜射弹道导弹。这是朝鲜无视联合国安理会决议进行的一系列活动中的最新一次导弹发射。

韩国联合参谋本部一名官员称，朝鲜于早上5:30左右在沿海城市新浦附近试射一枚导弹；卫星图像显示一座潜艇基地位于新浦。

两天前韩美两国开始在韩国进行年度联合军事演习，朝鲜指责军演是为入侵做准备，并威胁进行报复。

朝鲜1月进行了第四次核试验，并在2月发射一枚远程火箭，联合国加强对朝制裁。

今年朝鲜进行了数次不同的导弹发射。

最近朝鲜驻英国大使馆外交官太勇浩举家逃至韩国，导致朝鲜半岛紧张局势升级。(完)

(编译 王琛；审校 杜明霞)

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