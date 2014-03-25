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时事要闻 | 2014年 3月 26日 星期三 07:50 BJT

朝鲜发射导弹 安倍下令确认飞机和船只安全状况--时事社

路透东京3月26日 -时事社周三报导称，日本首相安倍晋三表示，已下令确认可能在朝鲜(北韩)导弹发射区域内的飞机和船只安全状况。

时事社报导称，安倍还要求日本政府迅速向日本民众提供关于这次导弹发射的准确信息。

韩国军方表示，在韩国、日本和美国讨论朝鲜军备计划时，朝鲜周三从东海岸发射了两枚中程弹道导弹。(完)

(编译 张涛；审校 张荻)

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