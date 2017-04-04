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时事要闻 | 2017年 4月 5日 星期三 06:48 BJT

韩国军方称朝鲜据信发射一枚弹道导弹 但飞行距离不远

路透首尔4月5日 - 韩国军方表示，朝鲜周三从其东海岸新浦地区发射一枚不明飞行物，该物体最后落入朝鲜半岛外海。

朝鲜此次发射正值中美两国领袖本周即将举行峰会，特朗普与习近平可能会讨论对朝鲜施加更多压力迫使其放弃武器研发。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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