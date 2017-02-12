韩国军方称朝鲜试射导弹 飞出约500公里后落海

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透首尔2月12日 - 韩国军方表示，朝鲜周日稍早发射一枚导弹，在其东岸海域落海。自美国总统特朗普上任以来，朝鲜首次试射导弹。
韩国联合参谋本部在声明稿中表示，朝鲜在周六2300GMT之前从西部名叫方岘的地方发射导弹，该枚导弹飞出约500公里后落海。
“我们的评估是，这部分原因是展现军力，以回应美国新政府对朝鲜的强硬立场，”联合参谋本部表示。
韩国军方并表示，韩国和美国正在分析该导弹发射的细节。韩国联合通讯社表示，韩国军方正在评估发射情况，以确认是否是射程为3,000公里的舞水端中程导弹。
根据美国国防部人士，美国军方并表示，其已侦测到朝鲜发射飞弹，正在进行评估。
朝鲜去年八次试射舞水端导弹，但大都试射失败。有一次试射的导弹飞行了400公里，是到日本距离的一半以上。韩国和美国的官员和专家认为该次试射成功。
韩国青瓦台总统府表示，已召开国家安全委员会(NSC)会议，由总统朴槿惠的最高国家安全顾问主持会议。(完)
(编译 戴素萍 审校 艾茂林)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。