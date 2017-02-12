韩国军方称朝鲜试射导弹 飞出约500公里后落海

路透首尔2月12日 - 韩国军方表示，朝鲜周日稍早发射一枚导弹，在其东岸海域落海。自美国总统特朗普上任以来，朝鲜首次试射导弹。

韩国联合参谋本部在声明稿中表示，朝鲜在周六2300GMT之前从西部名叫方岘的地方发射导弹，该枚导弹飞出约500公里后落海。

“我们的评估是，这部分原因是展现军力，以回应美国新政府对朝鲜的强硬立场，”联合参谋本部表示。

韩国军方并表示，韩国和美国正在分析该导弹发射的细节。韩国联合通讯社表示，韩国军方正在评估发射情况，以确认是否是射程为3,000公里的舞水端中程导弹。

根据美国国防部人士，美国军方并表示，其已侦测到朝鲜发射飞弹，正在进行评估。

朝鲜去年八次试射舞水端导弹，但大都试射失败。有一次试射的导弹飞行了400公里，是到日本距离的一半以上。韩国和美国的官员和专家认为该次试射成功。

韩国青瓦台总统府表示，已召开国家安全委员会(NSC)会议，由总统朴槿惠的最高国家安全顾问主持会议。(完)