韩国军方称朝鲜发射不明导弹 飞行约500公里后据信在东岸落海

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透首尔5月21日 - 韩国军方表示，朝鲜周日发射了一枚不明导弹，而一周之前朝鲜才刚试射过一枚中程导弹，专家表示该枚中程导弹标志着朝鲜导弹计划有所进展。
韩国当局表示，今日发射的导弹飞行了约500公里，据信已在东岸落海。
韩国联合参谋本部办公室在一份声明中表示，这枚导弹是在周日下午从北仓附近的地点发射，平壤当局上月曾试图从此一区域进行导弹试射，但并未成功。
该办公室没有给出进一步细节，但韩联社援引匿名消息人士称，这枚导弹据信不是洲际弹道导弹(ICBM)。
韩国一名军方官员没有证实这份报导，但表示军方正在分析这次发射。(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
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路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。
路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。