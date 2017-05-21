韩国军方称朝鲜发射不明导弹 飞行约500公里后据信在东岸落海

路透首尔5月21日 - 韩国军方表示，朝鲜周日发射了一枚不明导弹，而一周之前朝鲜才刚试射过一枚中程导弹，专家表示该枚中程导弹标志着朝鲜导弹计划有所进展。

韩国当局表示，今日发射的导弹飞行了约500公里，据信已在东岸落海。

韩国联合参谋本部办公室在一份声明中表示，这枚导弹是在周日下午从北仓附近的地点发射，平壤当局上月曾试图从此一区域进行导弹试射，但并未成功。

该办公室没有给出进一步细节，但韩联社援引匿名消息人士称，这枚导弹据信不是洲际弹道导弹(ICBM)。

韩国一名军方官员没有证实这份报导，但表示军方正在分析这次发射。(完)