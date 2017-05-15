专家称朝鲜最新试射表明在洲际弹道导弹方面取得进展

路透首尔5月15日 - 观察人士周一表示，朝鲜周日试射的一枚中远程导弹明显取得了成功，这表明其在发展洲际弹道导弹方面取得了明显进步。而对于朝鲜半岛和美国来说，这是让人担忧的迹象。

朝鲜周一宣称，领导人金正恩指导下的这次试射，旨在检验导弹“携带大型重型核弹头”的能力。

不过美军太平洋司令部周日表示，这枚导弹的类型与洲际弹道导弹“不符”。而对于朝鲜宣称的在大气层再入方面取得的技术进步，韩国军方也加以淡化。

韩国总统文在寅周一派遣特使前往美国、中国、德国、日本和俄罗斯，以说明新政府对待朝鲜问题的计划和政策。

分析师表示，这次最新的导弹试射表明，朝鲜在发展能够打到美国本土的导弹技术方面，向前迈进了一步。

外交界人士表示，联合国安理会应美国、韩国和日本的请求将于周二开会，讨论朝鲜的此次导弹试射。(完)