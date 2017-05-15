专家称朝鲜最新试射表明在洲际弹道导弹方面取得进展

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透首尔5月15日 - 观察人士周一表示，朝鲜周日试射的一枚中远程导弹明显取得了成功，这表明其在发展洲际弹道导弹方面取得了明显进步。而对于朝鲜半岛和美国来说，这是让人担忧的迹象。
朝鲜周一宣称，领导人金正恩指导下的这次试射，旨在检验导弹“携带大型重型核弹头”的能力。
不过美军太平洋司令部周日表示，这枚导弹的类型与洲际弹道导弹“不符”。而对于朝鲜宣称的在大气层再入方面取得的技术进步，韩国军方也加以淡化。
韩国总统文在寅周一派遣特使前往美国、中国、德国、日本和俄罗斯，以说明新政府对待朝鲜问题的计划和政策。
分析师表示，这次最新的导弹试射表明，朝鲜在发展能够打到美国本土的导弹技术方面，向前迈进了一步。
外交界人士表示，联合国安理会应美国、韩国和日本的请求将于周二开会，讨论朝鲜的此次导弹试射。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。
路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。