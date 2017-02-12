美国国防部称朝鲜试射的是一枚中程弹道导弹

路透华盛顿2月11日 - 美国国防部周六称，美国军方追踪了朝鲜的导弹试射，确定这是一枚中程弹道导弹。

“美国战略司令部系统侦测到并追踪了朝鲜在美国中央标准时间4:55 p.m.试射的导弹，”美国国防部表示。“朝鲜在西北部城市龟城(Kusong)附近发射一枚中程弹道导弹。”

国防部补充道，“我们追踪到该导弹飞越朝鲜上空，落入日本海。”此次试射绝不会对北美构成威胁，其并称，但并未说明美国认为这次试射是成功还是失败。(完)