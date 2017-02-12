美国国防部称朝鲜试射的是一枚中程弹道导弹

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透华盛顿2月11日 - 美国国防部周六称，美国军方追踪了朝鲜的导弹试射，确定这是一枚中程弹道导弹。
“美国战略司令部系统侦测到并追踪了朝鲜在美国中央标准时间4:55 p.m.试射的导弹，”美国国防部表示。“朝鲜在西北部城市龟城(Kusong)附近发射一枚中程弹道导弹。”
国防部补充道，“我们追踪到该导弹飞越朝鲜上空，落入日本海。”此次试射绝不会对北美构成威胁，其并称，但并未说明美国认为这次试射是成功还是失败。(完)
(编译 艾茂林; 审校 戴素萍)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。