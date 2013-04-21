朝鲜新部署两辆移动式导弹发射车--报导

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透首尔4月21日 - 韩国联合通讯社周日报导，朝鲜已在东海岸新部署两辆短程导弹发射车，显然正在继续准备进行试射。
一位未具名的韩国军方消息人士称，卫星影像显示，朝鲜军方在咸镜南道沿海部署了两辆用于短程飞毛腿导弹的移动式导弹发射车。
“军方正在密切关注朝鲜发射导弹的最新准备，”消息人士称。
韩联社称，朝鲜4月初移动了两枚中程舞水端导弹，并在同一地区部署七辆移动式导弹发射车。
韩国国防部一名官员表示，他无法证实报导，并称没有朝鲜异常活动迹象。4月25日是朝鲜建军纪念日，朝鲜有可能会以此展现军力。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
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