朝鲜称已经恢复钸生产

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透东京8月17日 - 日本共同社周三报导，朝鲜称已经就乏燃料棒进行再加工，从而恢复了钸生产，且只要他们认定美国威胁犹存，他们就不会有停止核测试的计划。
朝鲜核研究机构Atomic Energy Institute在接受共同社书面访问时指出，“我们已经就石墨原子减速反应堆移出的乏燃料棒进行再加工。”该机构辖下拥有宁边核设施。
共同社报导提到，该机构同时表示，朝鲜“按原定时程”生产核武及发电所需用到的高浓缩铀。(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。