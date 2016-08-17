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时事要闻 | 2016年 8月 17日 星期三 18:23 BJT

朝鲜称已经恢复钸生产

路透东京8月17日 - 日本共同社周三报导，朝鲜称已经就乏燃料棒进行再加工，从而恢复了钸生产，且只要他们认定美国威胁犹存，他们就不会有停止核测试的计划。

朝鲜核研究机构Atomic Energy Institute在接受共同社书面访问时指出，“我们已经就石墨原子减速反应堆移出的乏燃料棒进行再加工。”该机构辖下拥有宁边核设施。

共同社报导提到，该机构同时表示，朝鲜“按原定时程”生产核武及发电所需用到的高浓缩铀。(完)

(编译 张明钧; 审校 高琦)

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