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时事要闻 | 2016年 9月 12日 星期一 10:17 BJT

韩国称朝鲜一直准备好随时再次进行核试验

路透首尔9月12日 - 韩国国防部周一表示，朝鲜一直准备好随时再次进行核试验。

“朝鲜有可以进行更多核试验的地道，”韩国国防部一发言人士Moon Sang-gyun在新闻简报会上表示。

韩国联合通讯社周一稍早援引韩国政府消息人士的话报导，朝鲜已完成再次核试验的准备。消息人士称，朝鲜可能会使用山地试验场一条之前未用过的隧道。(完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)

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