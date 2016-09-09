焦点：朝鲜实施迄今规模最大的核试验 各方紧急应对

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透首尔9月9日 - 韩国和日本表示，朝鲜周五进行了第五次核试验。此前气象机构报告称，在朝鲜已知的核试验地点附近传出地表震动，显示这可能是朝鲜迄今为止进行过的能量最大的一次核试验。
美国、欧洲和中国的相关机构报告称，在0030GMT记录到震动。美国地质调查局(USGS)和欧洲机构测量到的震级为5.3级。
一名韩国政府官员以及该国气象机构表示，朝鲜疑似进行了核试验。韩国国家安全委员会并召开紧急会议。
“在今天上午9:30左右，我们监测到在朝鲜丰溪里地区发生5.0级的人为地震，我们正在分析这是否为一次核试验，”韩国联合参谋本部在声明中称。丰溪里为朝鲜核试验地点。
韩国气象机构称，朝鲜人为地震释放的能量为上次核试的两倍，地震活动爆炸威力略小于广岛原子弹爆炸。
**各方反应**
中国地震台网中心称，此次地震疑似为爆炸。中国央视官方微博称，中国环保部已启动应急预案，开始在东北边境开展辐射应急监测。
日本首相安倍晋三表示，不能容忍这样的核试验。日本外交大臣表示了抗议，日方总计派出三架军用军机开始测评辐射。
日本防卫大臣稻田朋美称，朝鲜核试加上导弹技术先进，对日本构成重大威胁。
美国加州蒙特雷国际研究学院的Jeffrey Lewis表示，对震级的最高估测显示，这是朝鲜迄今为止进行过的能量最大的一次核试验。
他表示，从震级和震源在地表这两点来看，核爆能量有20-30千吨当量。如果这点得到证实，那这比二战期间向日本广岛投下的原子弹的当量还要大，也许还超过向长崎投下的原子弹。
“20-30千吨，那将至少是朝鲜人民共和国迄今进行过的能量最大的一次核试验。今天可不是闹着玩的，”Lewis对路透表示。
“最重要的是，已经有五次核试验，现在他们有了很多核试验的经验。他们已不再是落后国家了，”他说。
美国总统奥巴马表示，将在共同防卫协定下采取一切行动保护韩国，包括提供核保护伞。
韩国联合通讯社报导指出，韩国、日本及美国将要求召开联合国安理会议。
在朝鲜疑似进行核试后，韩国综合股价指数.KS11扩大跌势,下挫1.3%。
韩国表示，准备应对因朝鲜挑衅可能引发的金融市场动荡。
日本股市日经指数.N225亦回吐涨幅，转为下跌0.2%.
亚洲股市扩大跌幅，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数继周四创下13个月高点后，今日下滑0.6%。
**朝鲜核能力**
最初的分析估计，朝鲜1月核试验的当量只有6千吨。
韩国联合通讯社报导称，韩国军方认为，周五监测到的地震强度表明此次爆炸威力有1万吨当量。这是朝鲜迄今为止进行的最大当量的核试验。
首尔国立大学的核工程教授Kune Y. Suh表示，最新这次核试验如果得到确认，其威力应该是较早核试的2-3倍，当量有可能超过1万吨。
“因此，北韩现在可以自豪地炫耀其核能力。”
全面禁止核试验条约组织执行秘书泽博(Lassina Zerbo)表示，周五记录到的地震活动强度大于朝鲜1月核试验引发的地震。
据美国地质调查局(USGS)，朝鲜1月的核试验造成了5.1级地震。
美国白宫国家安全委员会称，注意到朝鲜半岛出现地震活动。该委员会发布声明称，“我们正与区域伙伴密切合作，监测并持续评估朝鲜情势发展。”
周四晚间，美国监控朝鲜的机构--38 North在报告中称，卫星图像显示朝鲜丰溪里的核试验场地有新的活动。
今年1月朝鲜进行了第四次核试验，招致联合国对其实施新一轮严厉制裁。朝鲜今年还进行了多次导弹试射活动，其中包括试射一枚潜射弹道导弹。
自朝鲜2006年首次进行核试验以来，联合国安理会一直在对其进行制裁。(完)
(编译 徐文焰/白云/张涛/孙茉莉; 审校 李婷仪/王颖/高琦/李春喜)
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