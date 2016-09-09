焦点：朝鲜实施迄今规模最大的核试验 各方紧急应对

路透首尔9月9日 - 韩国和日本表示，朝鲜周五进行了第五次核试验。此前气象机构报告称，在朝鲜已知的核试验地点附近传出地表震动，显示这可能是朝鲜迄今为止进行过的能量最大的一次核试验。

美国、欧洲和中国的相关机构报告称，在0030GMT记录到震动。美国地质调查局(USGS)和欧洲机构测量到的震级为5.3级。

一名韩国政府官员以及该国气象机构表示，朝鲜疑似进行了核试验。韩国国家安全委员会并召开紧急会议。

“在今天上午9:30左右，我们监测到在朝鲜丰溪里地区发生5.0级的人为地震，我们正在分析这是否为一次核试验，”韩国联合参谋本部在声明中称。丰溪里为朝鲜核试验地点。

韩国气象机构称，朝鲜人为地震释放的能量为上次核试的两倍，地震活动爆炸威力略小于广岛原子弹爆炸。

**各方反应**

中国地震台网中心称，此次地震疑似为爆炸。中国央视官方微博称，中国环保部已启动应急预案，开始在东北边境开展辐射应急监测。

日本首相安倍晋三表示，不能容忍这样的核试验。日本外交大臣表示了抗议，日方总计派出三架军用军机开始测评辐射。

日本防卫大臣稻田朋美称，朝鲜核试加上导弹技术先进，对日本构成重大威胁。

美国加州蒙特雷国际研究学院的Jeffrey Lewis表示，对震级的最高估测显示，这是朝鲜迄今为止进行过的能量最大的一次核试验。

他表示，从震级和震源在地表这两点来看，核爆能量有20-30千吨当量。如果这点得到证实，那这比二战期间向日本广岛投下的原子弹的当量还要大，也许还超过向长崎投下的原子弹。

“20-30千吨，那将至少是朝鲜人民共和国迄今进行过的能量最大的一次核试验。今天可不是闹着玩的，”Lewis对路透表示。

“最重要的是，已经有五次核试验，现在他们有了很多核试验的经验。他们已不再是落后国家了，”他说。

美国总统奥巴马表示，将在共同防卫协定下采取一切行动保护韩国，包括提供核保护伞。

韩国联合通讯社报导指出，韩国、日本及美国将要求召开联合国安理会议。

在朝鲜疑似进行核试后，韩国综合股价指数.KS11扩大跌势,下挫1.3%。

韩国表示，准备应对因朝鲜挑衅可能引发的金融市场动荡。

日本股市日经指数.N225亦回吐涨幅，转为下跌0.2%.

亚洲股市扩大跌幅，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数继周四创下13个月高点后，今日下滑0.6%。

**朝鲜核能力**

最初的分析估计，朝鲜1月核试验的当量只有6千吨。

韩国联合通讯社报导称，韩国军方认为，周五监测到的地震强度表明此次爆炸威力有1万吨当量。这是朝鲜迄今为止进行的最大当量的核试验。

首尔国立大学的核工程教授Kune Y. Suh表示，最新这次核试验如果得到确认，其威力应该是较早核试的2-3倍，当量有可能超过1万吨。

“因此，北韩现在可以自豪地炫耀其核能力。”

全面禁止核试验条约组织执行秘书泽博(Lassina Zerbo)表示，周五记录到的地震活动强度大于朝鲜1月核试验引发的地震。

据美国地质调查局(USGS)，朝鲜1月的核试验造成了5.1级地震。

美国白宫国家安全委员会称，注意到朝鲜半岛出现地震活动。该委员会发布声明称，“我们正与区域伙伴密切合作，监测并持续评估朝鲜情势发展。”

周四晚间，美国监控朝鲜的机构--38 North在报告中称，卫星图像显示朝鲜丰溪里的核试验场地有新的活动。

今年1月朝鲜进行了第四次核试验，招致联合国对其实施新一轮严厉制裁。朝鲜今年还进行了多次导弹试射活动，其中包括试射一枚潜射弹道导弹。

自朝鲜2006年首次进行核试验以来，联合国安理会一直在对其进行制裁。(完)