国际监控机构对朝鲜核试验严阵以待

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透维也纳5月9日（记者 Fredrik Dahl） - 全面禁止核试验条约组织执行秘书泽博（Lassina Zerbo）周五称，如果朝鲜进行地下核试验，该组织将迅速发现地震迹象并通知成员国。
全面禁止核试验条约组织称，全球337个检测核试验的装置中，超过85%正在运行。
当被问及朝鲜核试验的可能性时，泽博对路透说道：“组织处于高度警戒的常态中。”
“我可以向你保证，我们一直都准备好在任何时间、任何地点发现任何东西。我们准备好面对任何类型的试验或事件。”
核试验几乎立即出现的首个迹象可能是地震波；而发现放射性微量元素可能耗时数周，也有可能找不到放射性微量元素。
2013年2月，朝鲜进行了核试验，全面禁止核试验条约组织在约两个月后发现了放射性气体。
泽博表示，全面禁止核试验条约组织仍是唯一一个发现放射性气体的机构。
朝鲜3月称，不排除进行”新形式“的核试验。
泽博称：“我希望这些都是传言，希望他们不会越过红线进行第四次核试验。国际社会已经对他们发出了警告。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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