焦点：若切断石油供应 会对朝鲜带来毁灭性影响

路透北京/首尔4月13日 - 遭孤立的朝鲜的石油消费量并不是很大，但如果针对其未来的核试验或远程导弹试射而限制或切断石油供应，将给该国带来痛苦，甚至可能破坏金正恩政权的稳定。

美国官员曾对路透称，针对朝鲜的核及导弹项目，华府可能对该国实施更严厉的制裁，包括石油禁运。

此外，中国环球时报周三发表评论文章称，如果朝鲜在本月再破底线，中国社会将会愿意看到安理会做出包括严格限制对朝鲜出口石油的空前严厉反应。

向朝鲜提供大多数原油的中国，不再报告对朝鲜的石油出口情况。但根据韩国数据，中国一年对朝鲜的原油供应量大约为50万吨。根据联合国数据，中国还向朝鲜出口逾20万吨成品油。

分析师称，对朝鲜实施全面石油禁运，将造成非常严重的破坏性影响。中国反对任何可能导致朝鲜局势动荡的措施，不太可能采取这样的举措，或者在联合国安理会支持此类措施。中国是安理会常任理事国，拥有否决权。

“如果中国切断石油供应，朝鲜依靠自身资源无法支撑过三个月，朝鲜的一切都将因此陷入瘫痪。”韩国IBK银行的朝鲜经济研究部主管Cho Bong-hyun表示。

“这将加剧朝鲜崩溃的机率，但同样也会对中国造成负面影响。中国可能更愿意考虑削减原油供应的做法。”他说道。

朝鲜国内几乎没有原油生产能力，通常是从中国进行少量进口，也从俄罗斯进口但规模要更小。

朝鲜有两座炼油厂。朝鲜所需的很多能源是由其国内充足的煤炭来提供，但军事、交通和农业都需要使用石油。

“在更长时期内切断全部石油供应，甚至是无限期切断，料是中国能对朝鲜施加的最严厉经济制裁。中国不太可能采取这种手段。”位于华盛顿的战略和国际研究中心的Bonnie Glaser表示。

“中国或许有可能削减供应量，暂停出货一两周，但不是彻底断油。”

2003年朝鲜发射飞弹后，中国曾将对朝鲜的输油管关闭三天藉以施压，让朝鲜从核边缘政策回头。当时中国官员表示断油是机械故障所致，但部分专家认为是中国的蓄意行为。

**释出可靠信号**

首尔大韩贸易投资振兴公司(KOTRA)的数据显示，2015年朝鲜从中国进口52.5万吨原油，同比增长5%。

联合国数据显示，2015年中国向朝鲜出口油品达21.8087万吨，约为俄罗斯向朝鲜出口量的六倍。

“这类声明的目标并不在于贯彻执行；而是在于释出可靠的信号，能够让朝鲜领导阶层三思，”加州大学圣地牙哥分校朝鲜经济专家Stephan Haggard于环球时报社论中表示。

“重点在于将朝鲜转换为可以重启协商的模式，”他表示。(完)