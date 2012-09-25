朝鲜召开年内第二次最高人民会议

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透首尔9月25日电---朝鲜周二召开罕见的年内第二次最高人民会议，但没有提及经济改革事宜。
据朝鲜中央通讯社（KCNA）报导，最高人民会议同意将义务教育延长一年，以更好地“培养出色的革命者”。朝鲜今年4月召开最高人民会议，正式提名金正恩为朝鲜领导人。
过年10年中，今年是朝鲜在一年内召开超过两次最高人民会议的第三个年份。
此前有猜测认为，朝鲜可能利用此次召开最高人民会议的机会，确定对投资法的改革，以获得中国企业的更多投资。
朝中社称，延长义务教育期限体现了金正恩“关爱年轻一代和未来的高尚目的”。
最高人民会议还任命了新的代表并换掉了预算委员会主席，但朝中社在报导中对会议是否商讨或采纳经济及农业改革措施只字未提。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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