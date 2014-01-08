朝鲜3月9日将举行最高人民会议议员选举

朝鲜官方媒体周三称，将于3月9日举行最高人民会议议员选举。这将是金正恩成为朝鲜领导人后的首次议员选举，预计将进一步巩固金正恩的权力。最高人民会议是朝鲜最高国家权力机关，职能包括修改宪法、审批预算、选举或罢免包括国防委员会委员长在内的高官等。图为朝鲜领导人金正恩。路透