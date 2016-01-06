朝鲜宣布成功进行第四次核试验

朝鲜宣布周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验，这是朝鲜进行的第四次核试验。朝鲜官方媒体称，最高领导人金正恩下令进行了此次核试验。美国白宫称，尚不能确认朝鲜宣布的消息，但补充说美国将对挑衅行为作出适当回应，并保卫其盟国；日本首相安倍晋三表示，日本将对朝鲜挑战核不扩散条约的行为作出坚决回应；韩国称将采取一切可能措施，以确保朝鲜为进行第四次核试验付出代价。路透