韩媒称朝鲜在东海岸挖掘隧道 未来或进行更多核试验

韩国联合通讯社周五报导称，朝鲜正在其之前核试验所在地挖掘隧道，意在未来进行更多核试验。韩国联合通讯社援引一位匿名的政府消息人士称，在朝鲜东海岸之前进行过三次核试验的地方，工人和车辆正积极地投入隧道挖掘活动。韩国、日本和中国周日将举行峰会。美国国防部长卡特届时也将抵达韩国，与韩国国防部官员讨论如何回应朝鲜的导弹与核威胁。路透