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路透中文国际短讯 | 2016年 3月 4日 星期五 10:09 BJT

金正恩要求朝鲜军队准备好随时使用核武器

朝中社周五报导称，朝鲜领导人金正恩作出指示，要求朝鲜军队做好随时使用核武器的准备，朝鲜的军事立场也要向着“先发制人攻击”的模式转变，以应对敌人日益增强的威胁。金正恩的这番言论显示朝鲜半岛紧张局势进一步升级。联合国安理会周三通过决议，决定就朝鲜的核计划对该国实施新的严厉制裁。路透

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