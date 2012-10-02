朝鲜称星星之火就可能引爆朝鲜半岛核战争

朝鲜副外相朴吉渊(Pak Kil-yon)周一在联合国大会称，美国对朝鲜采取的政策导致朝鲜半岛成为世界上最危险的地方，“星星之火”就可能引发一场核战争。朴吉渊谈到朝鲜的核威慑，称这是保卫朝鲜主权的强大武器。