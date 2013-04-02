朝鲜任命朴凤柱再次出任内阁总理

朝鲜周一任命朴凤柱（Pak Pong-ju）担任内阁总理，此举或进一步巩固朝鲜领导人金正恩的政权。朴凤柱是金正恩姑父张成泽的亲信，曾于2003年获任内阁总理，之后于2007年被免去总理职务。图为朴凤柱2005年资料图片。路透。