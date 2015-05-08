版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 5月 8日 星期五 13:25 BJT

朝鲜官员称韩国有关金正恩下令处决官员的报告是“恶意中伤”--CNN

韩国国家情报院上周发布报告称，朝鲜领导人金正恩今年已下令处决15名高官；朝鲜官员称这是“恶意中伤”。朝鲜国家统一研究院副院长Pak Yong Chol在被CNN问及韩国该报告时指称此为“恶意中伤”。Pak承认确有试图推翻或颠覆政府的人被处决，称“追究、打击和处决敌对势力在任何国家都是很正常的。”路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐