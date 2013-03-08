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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 8日 星期五 09:35 BJT

朝鲜威胁对美国发动先发制人核打击

朝鲜周四宣称将对任何发动攻击者行使先发制人核攻击的权利。朝中社发布的朝鲜外务省发言人声明中称：“由于美国即将发动核武战，我们将会对侵略国的主要据点执行先发制人的核攻击权利，以保卫我们的主权利益。”图为朝鲜驻华使馆悬挂的朝鲜国旗。路透
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