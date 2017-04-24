（修正）朝鲜称已准备好对美国航母发动攻击 一次即可击沉

英国首相特雷莎·梅称警方认为已获悉曼彻斯特爆炸案袭击者的身份
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
（修正内文末段错别字）
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。
美国下令卡尔文森号航母打击群开赴朝鲜半岛附近海域，因应朝鲜核试验和导弹试射，以及朝鲜威胁将袭击美国及其亚洲盟国的担忧。
该打击群正向该地区行进，美国政府没有透露具体位置。美国副总统彭斯周六称其将在“数日内到达”，但未透露其他细节。
朝鲜仍在挑衅。
“我们的革命武装已经做好战斗准备，一次打击就可击沉美国核动力航母，”朝鲜劳动党中央委员会机关报劳动新闻发表评论文章称。
该篇报道称，对这艘航母进行打击“将可真正地展现我们的军事力量。”
美国政府高级官员称，预计特朗普会在周日稍晚和中国领导人习近平及日本首相安倍晋三进行谈话。
此外，白宫官员称，白宫将在周三就朝鲜问题对美国参议员进行高层会议简报，此为华府密切关注朝鲜问题的又一迹象。
美韩官员数周来一再表示朝鲜可能很快再度进行核试。美中及其他国家对此均不断地向朝鲜提出警告。
韩国已提高了军队警戒层级。
朝鲜还拘留了一名年约50多岁的韩裔美籍男子，遭朝鲜扣留的美国公民总人数已达三人，导致局势更加紧绷。(完)
(编译 王丽鑫/李婷仪 审校 王颖/龚芳)
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)