（修正）朝鲜称已准备好对美国航母发动攻击 一次即可击沉

（修正内文末段错别字）

路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。

美国下令卡尔文森号航母打击群开赴朝鲜半岛附近海域，因应朝鲜核试验和导弹试射，以及朝鲜威胁将袭击美国及其亚洲盟国的担忧。

该打击群正向该地区行进，美国政府没有透露具体位置。美国副总统彭斯周六称其将在“数日内到达”，但未透露其他细节。

朝鲜仍在挑衅。

“我们的革命武装已经做好战斗准备，一次打击就可击沉美国核动力航母，”朝鲜劳动党中央委员会机关报劳动新闻发表评论文章称。

该篇报道称，对这艘航母进行打击“将可真正地展现我们的军事力量。”

美国政府高级官员称，预计特朗普会在周日稍晚和中国领导人习近平及日本首相安倍晋三进行谈话。

此外，白宫官员称，白宫将在周三就朝鲜问题对美国参议员进行高层会议简报，此为华府密切关注朝鲜问题的又一迹象。

美韩官员数周来一再表示朝鲜可能很快再度进行核试。美中及其他国家对此均不断地向朝鲜提出警告。

韩国已提高了军队警戒层级。

朝鲜还拘留了一名年约50多岁的韩裔美籍男子，遭朝鲜扣留的美国公民总人数已达三人，导致局势更加紧绷。(完)