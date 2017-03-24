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时事要闻 | 2017年 3月 24日 星期五 10:02 BJT

韩军方官员称朝鲜保持着随时准备进行核试验的状态

路透首尔3月24日 - 韩国军方一官员周五称，朝鲜保持着随时进行新的核试验的状态。

上述要求匿名的官员在电话中称，韩国和美国军方的监测设备正密切关注朝鲜丰溪里核试验基地。关于是否有新的迹象表明即将进行核试验，该官员未予置评。

美国福克斯新闻当地时间周四报道称，据了解近期情报的美国官员表示，朝鲜正处于再度进行核试验的最后准备阶段，核试时间可能就在未来几日。(完)

(编译 孙国玉；审校 李婷仪)

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