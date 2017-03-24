韩军方官员称朝鲜保持着随时准备进行核试验的状态

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透首尔3月24日 - 韩国军方一官员周五称，朝鲜保持着随时进行新的核试验的状态。
上述要求匿名的官员在电话中称，韩国和美国军方的监测设备正密切关注朝鲜丰溪里核试验基地。关于是否有新的迹象表明即将进行核试验，该官员未予置评。
美国福克斯新闻当地时间周四报道称，据了解近期情报的美国官员表示，朝鲜正处于再度进行核试验的最后准备阶段，核试时间可能就在未来几日。(完)
(编译 孙国玉；审校 李婷仪)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。