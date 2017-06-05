朝鲜拒绝联合国安理会新一轮制裁 称将继续推进核计划

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透首尔6月4日 - 朝鲜外务省发言人周日表示，朝鲜“完全拒绝”联合国对本国公民及实体的最新制裁，称这是“敌对行为”，朝鲜将毫不延迟地继续其核武器的研发。
联合国安理会周五针对朝鲜再三进行导弹测试而扩大对该国的制裁。这是美国总统特朗普就任以来，与中国就此达成一致的第一项决议。
该发言人在朝中社发布的声明中称，这项制裁决议是“阴险的敌对行为，目的是遏制朝鲜发展核力量，解除朝鲜的核力量，并从经济上扼杀朝鲜的核力量”。
“不管有什么样的制裁和压力，我们不会在发展核力量的道路上退缩，这是扞卫国家主权和民族生存权的的选择，并会走向最终的胜利，”该发言人称。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。