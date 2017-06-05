朝鲜拒绝联合国安理会新一轮制裁 称将继续推进核计划

路透首尔6月4日 - 朝鲜外务省发言人周日表示，朝鲜“完全拒绝”联合国对本国公民及实体的最新制裁，称这是“敌对行为”，朝鲜将毫不延迟地继续其核武器的研发。

联合国安理会周五针对朝鲜再三进行导弹测试而扩大对该国的制裁。这是美国总统特朗普就任以来，与中国就此达成一致的第一项决议。

该发言人在朝中社发布的声明中称，这项制裁决议是“阴险的敌对行为，目的是遏制朝鲜发展核力量，解除朝鲜的核力量，并从经济上扼杀朝鲜的核力量”。

“不管有什么样的制裁和压力，我们不会在发展核力量的道路上退缩，这是扞卫国家主权和民族生存权的的选择，并会走向最终的胜利，”该发言人称。(完)