联合国谴责朝鲜发射火箭 朝鲜扬言将加强核威慑

联合国安理会周二一致谴责朝鲜去年12月发射火箭，并决定扩大联合国对朝制裁。此后朝鲜宣称将增强军力和核能力。尽管安理会通过的决议并未对朝鲜实施新的制裁，但外交官们表示，中国支持该决议对朝鲜构成重大外交打击。图为朝鲜领导人金正恩。路透