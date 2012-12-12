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时事要闻 | 2012年 12月 12日 星期三 09:22 BJT

韩国媒体称朝鲜发射火箭

路透首尔12月12日 - 韩国YTN电视频道报道,朝鲜(北韩)周三发射了一枚远程火箭.

YTN报道称,火箭是从西海岸的一个地点发射的.此前在4月的火箭发射在数分钟后宣告失败.

朝鲜表示,发射的目的只是将一个气象卫星送入轨道.联合国的相关制裁规定禁止朝鲜从事导弹和核相关测试活动.(完)

(编译 丁琦; 审校 徐文焰)

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