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时事要闻 | 2012年 4月 12日 星期四 13:03 BJT

朝鲜官员称周四不太可能发射火箭--共同社

路透东京4月12日电---日本共同社援引政府消息人士的话称,朝鲜不太可能按计划在周四发射远程火箭,因天气状况不利.

共同社匿名引述一位政府消息人士的话称:"天气状况不好,也已经过了计划好的发射时间,所以大概不会发射了."

朝鲜曾表示,将在4月12日-16日择日发射一枚运载气象卫星的火箭,发射时间为当地时间上午7-12点(2200-0300GMT).(完)

--编译 程琳;审校 蔡美珍

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