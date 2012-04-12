朝鲜官员称周四不太可能发射火箭--共同社

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透东京4月12日电---日本共同社援引政府消息人士的话称,朝鲜不太可能按计划在周四发射远程火箭,因天气状况不利.
共同社匿名引述一位政府消息人士的话称:"天气状况不好,也已经过了计划好的发射时间,所以大概不会发射了."
朝鲜曾表示,将在4月12日-16日择日发射一枚运载气象卫星的火箭,发射时间为当地时间上午7-12点(2200-0300GMT).(完)
--编译 程琳;审校 蔡美珍
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