联合国安理会通过严厉制裁朝鲜的新决议

联合国安理会周三投票一致通过由美国和中国拟定的一项决议草案，将对朝鲜实施新的严厉制裁，切断其用于发展核武计划的资金。此项决议大幅扩大了现有的制裁措施。美国常驻联合国代表鲍尔表示，制裁措施比20年来联合国任何制裁机制都更为严厉，目的在于切断朝鲜核武器以及其它被禁止武器发展计划的资金。路透