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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 16日 星期五 16:46 BJT

朝鲜下月发射卫星 韩国称违反联合国决议

朝鲜周五表示，该国下月中旬将发射一枚卫星，纪念金日成诞辰100周年。朝鲜近期与美国谈判後称将暂停远程导弹试射。对此，韩国当天回应，若朝鲜在4月发射卫星，将违反朝鲜2009年试射导弹之後联合国安理会作出的决议，并对地区安全构成威胁。路透

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