朝鲜向联合国机构通报称其计划近期发射卫星

朝鲜周二向联合国机构通报，称其计划在2月8日至2月25日期间发射卫星。朝鲜之前在1月6进行了其第四次核试验。朝鲜计划发射卫星的消息引发美国呼吁联合国对朝鲜实施更严厉的制裁。韩国周三表示，朝鲜宣称的卫星发射计划实际就是发射远程导弹，朝鲜若推进该计划将付出“沉重代价”。路透