韩官员称朝鲜划海上禁航区 将进行射击演练（更新版）

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透首尔3月31日 -韩国一政府官员称，朝鲜周一针对与韩国有争议边境附近的西海岸近海发布禁航警告，已通知韩方称将进行射击演练。
该区域在韩方所称的“北方界线”附近，这是朝鲜战争结束时韩国和美国划定的朝韩海上界线，但朝方不承认该分界线。
联合国安理会上周对朝鲜发射中程导弹的行为予以谴责，之后朝鲜半岛紧张局势升温。
韩国官员称，朝鲜此次划定的禁航区在“北方界线”以北，但附近的一些岛屿有人居住。他称，韩国军方将密切关注韩国水域是否被侵犯。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。