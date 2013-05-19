朝鲜发射三枚短程导弹 引发地区安全形势忧虑

路透首尔5月18日 - 韩国国防部称朝鲜周六在东海岸发射三枚短程导弹，同时促请西方大国呼吁朝鲜方面保持克制。

朝鲜发射短程导弹的举动并不罕见，但在近期该国多次就可能很快爆发核战争发出警告后，此类行动引发外界对该地区安全形势的担忧。

“朝鲜早上在其东海岸发射了两枚短程制导导弹，下午又发射一枚，”韩国国防部发言人办公室一名官员在电话中说道。

该名官员不愿猜测导弹发射是否是军事演习的一部分。

“国防部将继续关注形势发展并提高警惕，以防出现任何挑衅行为，”他说。

日本共同社报导称，该国政府一位消息人士也谈到了这三枚导弹发射，但称导弹击中地点均在日本领海以外。

美国方面不愿对该报导直接置评，但表示正在关注形势发展。

“我们继续呼吁朝鲜保持克制，并采取行动改善与邻国的关系，”美国国务院和国防部在声明中称。

英国外交部表示：“我们已对朝鲜清楚表明，威胁国际社会并加剧地区紧张形势，不符合该国的长期利益。”(完)

(编译 徐文焰；审校 侯向明)

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