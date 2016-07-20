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时事要闻 | 2016年 7月 20日 星期三 08:20 BJT

朝鲜称导弹试射模拟攻击美军使用的韩国港口及机场

路透首尔7月20日 - 朝鲜周三表示已执行一次弹道导弹测试，模拟对美军使用的韩国港口及机场发动先发制人的攻击。这可能指的是周二的三枚导弹发射。

朝鲜中央通讯社报导指出，朝鲜领导人金正恩督导了这次操练，成功测试了导弹核弹头的模拟引爆。

朝中社未提供演习日期，其报导领导人活动时通常都不公布日期和地点。

韩国军方称，北韩周二早间向海发射了三枚弹道导弹，导弹飞行了500-600千米(300-360英里)，这是朝鲜一连串挑衅的最新动作。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)

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