朝鲜称导弹试射模拟攻击美军使用的韩国港口及机场

韩国特别检察官办公室称三星集团李在镕向崔顺实行贿
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透首尔7月20日 - 朝鲜周三表示已执行一次弹道导弹测试，模拟对美军使用的韩国港口及机场发动先发制人的攻击。这可能指的是周二的三枚导弹发射。
朝鲜中央通讯社报导指出，朝鲜领导人金正恩督导了这次操练，成功测试了导弹核弹头的模拟引爆。
朝中社未提供演习日期，其报导领导人活动时通常都不公布日期和地点。
韩国军方称，北韩周二早间向海发射了三枚弹道导弹，导弹飞行了500-600千米(300-360英里)，这是朝鲜一连串挑衅的最新动作。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。