韩联社称金正恩妹妹已嫁崔龙海次子

韩联社周五援引未具名消息人士报导称，朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正嫁给了朝鲜高官崔龙海的儿子。韩国统一部的一位官员称，无法证实韩联社该报导。朝鲜官媒去年底报导称金与正在劳动党内担任要职。从朝中社周五发布的一张图片可以看到，金与正无名指上戴着戒指。路透