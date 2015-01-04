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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 4日 星期日 11:14 BJT

韩联社称金正恩妹妹已嫁崔龙海次子

韩联社周五援引未具名消息人士报导称，朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正嫁给了朝鲜高官崔龙海的儿子。韩国统一部的一位官员称，无法证实韩联社该报导。朝鲜官媒去年底报导称金与正在劳动党内担任要职。从朝中社周五发布的一张图片可以看到，金与正无名指上戴着戒指。路透
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